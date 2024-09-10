Россиянам ответили, что делать при налете БПЛА в городе

Атаки БПЛА на различные российские регионы поднимают вопрос о мерах защиты от дронов, способных транспортировать взрывные устройства. При появлении беспилотника нужно как можно скорее покинуть открытое место и позвонить по номеру 112, сообщает «ФедералПресс» .

Узнать дрон достаточно легко: они летают на небольшой высоте, внешне напоминают компактные самолеты и жужжат. Тем не менее, именно такие устройства представляют собой серьезную угрозу, поскольку могут быть начинены взрывчатыми веществами.

При появлении беспилотника эксперты рекомендуют немедленно покинуть открытое место: спрятаться под густым деревом, зайти в помещение — лучше всего в подвал или бомбоубежище, после чего уведомить службу 112 о появлении дрона. Важно указать свое местонахождение, описать сам дрон и указать направление, в котором он перемещается.

Если человек находится в машине в момент налета дрона, транспорт необходимо покинуть. Следует также отказаться от использования смартфонов, навигаторов и прочих устройств, где есть система навигации GPS.

Чтобы защитить свое имущество от атаки БПЛА, на крышу дома или автомобиля можно рассыпать мелкие осколки зеркала или стекла — они помешают работе камер дрона.

Если есть возможность, лучше всего разместить манекены в одном месте на открытой площадке, так как основная цель БПЛА заключается в том, чтобы поразить максимальное число людей.

В зонах, подверженных регулярным атакам, целесообразно применять дым в качестве защиты. Например, жечь автомобильные шины.

Сбивать БПЛА самостоятельно ни в коем случае нельзя, хотя это и вряд ли удастся сделать. Кроме того, сбитый дрон в черте города может спровоцировать значительные разрушения. Также не рекомендуется приближаться к сбитому беспилотнику: внутри него может находиться система дистанционного самоуничтожения, которая способна сработать по команде.