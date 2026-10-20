В Солнечногорске водителя лишили прав на год за отъезд с места ДТП с лосем

Мировой судья судебного участка № 357 Солнечногорского района Московской области лишил гражданина Беларуси Р. водительских прав на год за оставление места ДТП после наезда на лося, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Авария произошла 21 мая 2026 года около 03:30 на 70-м км трассы М-11 «Нева». Водитель фуры Mercedes-Benz с полуприцепом сбил лося. После удара он проехал еще около 100 метров, остановился и вышел из машины. Решив, что животное убежало, мужчина сообщил о случившемся механику компании и уехал.

Суд квалифицировал его действия по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ. Вину подтвердили протокол об административном правонарушении, рапорт инспектора ДПС, схема места ДТП с фотофиксацией, письменные объяснения водителя и документы на транспортное средство.

Срок лишения права управления составляет один год и исчисляется с момента вступления постановления в законную силу. Водительское удостоверение необходимо сдать в подразделение ГИБДД.

Комитет напомнил, что столкновение с диким животным считается ДТП. Водитель обязан остаться на месте, зафиксировать случившееся и дождаться сотрудников. Уверенность в том, что животное убежало, не освобождает от ответственности за оставление места аварии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.