Когда Вселенная нажала «Отмену»: как выжить в ретроградный Меркурий осенью 2026 года и не сойти с ума

На горизонте снова он — главный герой астрологических мемов и виновник бытового хаоса — ретроградный Меркурий. В материале РИАМО — о том, как ретропланета повлияет на всех нас.

Когда начнется и закончится ретроградный Меркурий осенью 2026 года

Фото - © Ольга Ильина / Фотобанк Лори

Третий и финальный в 2026 году период ретроградного Меркурия начнется 24 октября и продлится до 13 ноября.

В этот раз весь цикл попятного движения планеты полностью пройдет в одном из самых загадочных, глубоких и интенсивных знаков зодиака — Скорпионе.

Скорпион отвечает за тайны, эмоции, глубокие привязанности, страсти, чужие деньги, инвестиции, банковские операции и психологические подтексты. Когда Меркурий — планета логики, общения и документов — разворачивается в Скорпионе, наш привычный рациональный мир начинает сильно зависеть от эмоций и подсознательных процессов. Энергетика ретроградного Меркурия в Скорпионе принесет с собой следующие особенности:

Вскрытие тайн и скрытых мотивов. В это время на поверхность выплывает все, что долгое время утаивалось или маскировалось. Тайны, недосказанности, скрытые финансовые нюансы и давние обиды могут внезапно стать очевидными.

Проверка на искренность и доверие. Скорпион не терпит фальши. Попытки хитрить, манипулировать или уходить от прямых ответов в этот период быстро обернутся против тех, кто пытается играть в нечестную игру.

Глубокая трансформация и переосмысление. Техника, связи и документы могут «ломаться» не просто так, а указывая на слабые места, которые давно требовали нашего внимания и кардинальной перестройки.

Как ретроградный Меркурий в Скорпионе влияет на всех нас

Фото - © Ольга Игнашина / Фотобанк Лори

Меркурий в астрологии управляет информацией, мышлением, логикой, коммуникациями, документами, гаджетами, короткими поездками и торговлей. Когда планета визуально начинает двигаться в обратном направлении, все эти сферы начинают функционировать с задержками, сбоями и специфическими нюансами.

В общем плане период с 24 октября по 13 ноября 2026 года принесет всем нам:

Информационный туман и недопонимания . Слово не воробей, но в ретро-Меркурий оно может стать настоящим снарядом. Разговоры часто наполнены скрытым смыслом, подтекстами и подозрительностью. Сказали одно — собеседник додумал свое и обиделся.

Призраки прошлого. Это время масштабных «камбэков». Ожидайте сообщений от бывших возлюбленных, давних коллег, забытых друзей или клиентов, с которыми вы сотрудничали несколько лет назад. Скорпион любит возвращать нас к незавершенным эмоциональным и финансовым истокам, чтобы мы наконец поставили точку.

Технические и финансовые накладки. Навигаторы сходят с ума, банкоматы и банковские приложения зависают, задерживаются транзакции, а важная электронная почта теряется в спаме.

Потребность в самокопаниях. Из-за мощной энергетики Скорпиона у большинства людей обострится интуиция. Захочется разобраться в себе, найти причины давних страхов, пересмотреть свои истинные желания и очистить жизненное пространство от токсичных связей.

Что нельзя делать в период ретроградного Меркурия с 24 октября по 13 ноября

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Чтобы пройти этот астрологический шторм без потерь для нервной системы и кошелька, придерживайтесь несложных правил.

Покупать дорогую технику, автомобили и совершать крупные инвестиции. Есть риск приобрести вещь со скрытым дефектом или вложиться в проект с двойным дном.

Запускать абсолютно новые проекты и открывать бизнес. Старт, намеченный на этот период, столкнется с постоянными переделками, задержками финансирования и изменением условий.

Подписывать судьбоносные контракты и финансовые соглашения. Если же подписания не избежать, перечитывайте каждую строчку, особенно мелкий шрифт, и консультируйтесь с юристами.

Делать плановые пластические операции и проводить сложные бьюти-процедуры. Результат может вас сильно расстроить или потребует дорогостоящей переделки.

Вступать в импульсивные конфликты и поддаваться манипуляциям. Вспышки гнева под влиянием Скорпиона могут навсегда разрушить даже самые крепкие связи.

Что нужно делать в период ретроградного Меркурия

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Завершать начатые и отложенные дела. Допишите статью, доделайте ремонт, закрывайте «висящие» задачи, закрывайте кредиты и старые долги.

Проводить генеральную уборку и психологическую чистку. Избавляйтесь от старых вещей, очищайте память телефона, удаляйте ненужные файлы и разрывайте связи с людьми, которые тянут вас назад.

Заниматься исследовательской работой и самоанализом. Идеальное время для работы с психологом, поиска утерянных вещей, разгадывания сложных задач и проведения аудита.

Восстанавливать полезные контакты. Миритесь с теми, с кем поссорились по глупости, возвращайтесь к работе со старыми проверенными партнерами.

Перепроверять все по два раза. Бронирование отелей, даты билетов, суммы в реквизитах, адреса получателей писем. Внимательность — ваш главный щит.

Гороскоп на ретроградный Меркурий 2026 для всех знаков зодиака

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Овен: Этот период заставит вас обратить пристальное внимание на совместные финансы, кредиты, налоги и вопросы страховки. Не берите в долг и избегайте сомнительных финансовых авантюр, особенно по совету знакомых. В личных отношениях всплывут темы доверия и страсти, которые потребуют честного и спокойного разговора.

Телец: Ретроградный Меркурий в Скорпионе ударит прямо по сфере вашего личного и делового партнерства. В вашу жизнь могут внезапно вернуться бывшие возлюбленные или давние бизнес-партнеры с нетривиальными предложениями. Не спешите связывать себя новыми обязательствами — сначала тщательно проанализируйте прошлые ошибки.

Близнецы: Ваша планета-управитель Меркурий заставит пересмотреть ежедневный рабочий график и отношение к собственному здоровью. На работе возможны путаница в документах, сбои в расписании и необходимость дорабатывать старые проекты. Наведите порядок в делах, высыпайтесь и не перегружайте нервную систему стрессом.

Рак: Фокус внимания сместится на сферу творчества, романтики, хобби и отношений с детьми. Возможны недопонимания с любимым человеком или вспышка сильной ностальгии по прошлым чувствам. Отличное время для того, чтобы вернуться к брошенному творческому проекту или давно забытому увлечению.

Лев: События затронут темы дома, семьи, недвижимости и общения с близкими родственниками. Возможны мелкие бытовые поломки, задержки с ремонтом или неожиданное «выплывание» давних семейных тайн. Воздержитесь от покупки или аренды жилья в этот период, сосредоточившись на уюте и наведайте родителей.

Дева: Будьте максимально аккуратны за рулем, в поездках и при работе с любыми документами. Ваша родная планета может провоцировать сбои техники, потерю ключей, а также путаницу в переписках и звонках. Фильтруйте входящий поток информации и не верьте слухам, пока лично все не перепроверите.

Весы: Вам предстоит пересмотреть свой личный бюджет, источники доходов и привычные финансовые траты. Старые долги или задерживавшиеся выплаты могут наконец вернуться к вам в этот период. Воздержитесь от спонтанных шопинг-марафонов и покупки дорогих вещей — радость быстро сменится разочарованием.

Скорпион: Меркурий разворачивается прямо в вашем знаке, делая вас главным героем этого астрологического периода! Вы можете чувствовать рассеянность, а окружающие будут склонны неправильно трактовать ваши слова и поступки. Используйте это время не для выяснения отношений, а для глубокого самоанализа и смены имиджа.

Стрелец: Вам Вселенная настоятельно рекомендует сбавить темп и уделить время своему внутреннему миру. Могут вскрыться старые тайны, секреты или скрытые мотивы людей из вашего близкого окружения. Больше отдыхайте, высыпайтесь, занимайтесь духовными практиками и избегайте закулисных интриг на работе.

Козерог: Пересмотра потребуют ваши долгосрочные планы на будущее, отношения с друзьями и совместные проекты. На горизонте могут снова появиться старые знакомые или единомышленники с предложением возобновить сотрудничество. Будьте терпеливы, если групповые встречи или важные мероприятия будут переноситься.

Водолей: Ретроград затронет сферу карьеры, профессиональных целей и отношений с руководством. Возможны задержки в получении новых должностей, изменения в требованиях начальства или необходимость переделывать давний проект. Не принимайте скоропалительных решений об увольнении или смене работы до середины ноября.

Рыбы: Вопросы образования, юридических дел, дальних поездок и связей с иностранцами потребуют особого внимания. Возможны задержки рейсов, путаница с визами, билетами или важными документами. Перепроверяйте маршруты, а в учебе сосредоточьтесь на повторении уже пройденного материала.