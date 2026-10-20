Психолог объяснила, какие секреты не разрушают доверие в паре

Клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова рассказала, что безобидные тайны и утаивание незначительных деталей не вредят доверию в отношениях, сообщает «Абзац» .

По словам специалиста, каждый человек имеет право на личное пространство и небольшие секреты. При этом важно отличать их от обмана, который влияет на решения партнера.

«Например, можно скрыть подготовку сюрприза, не пересказывать партнеру чужую доверенную историю или не сообщать каждую мимолетную мысль, которая пришла вам в голову. Это не разрушает доверие. Есть и так называемая ложь из вежливости. Если человек спрашивает: „Я ужасно выгляжу?“, не обязательно отвечать максимально жестоко и подробно. Можно сказать правду бережно», — пояснила Денисова-Мельникова.

Иной характер, по словам психолога, носит утаивание измен, крупных финансовых решений, долгов, зависимостей или тяжелых болезней. Такой обман лишает партнера возможности самостоятельно решить, готов ли он оставаться в отношениях.

Специалист также предупредила: за попыткой оправдать ложь заботой о чувствах другого человека иногда скрывается желание избежать неприятного разговора и последствий собственного поступка.

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