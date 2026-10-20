Каширский регоператор вывез за неделю 268 тыс кубометров отходов

Каширский региональный оператор за прошлую неделю направил на комплексы переработки 268 тыс. кубометров отходов и установил 56 контейнеров, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

За прошлую неделю Каширский регоператор вывез 194,8 тыс. кубометров твердых коммунальных отходов, 43,4 тыс. кубометров крупногабаритных и 8,9 тыс. кубометров раздельно собранных отходов. Еще 21,1 тыс. кубометров составили несанкционированные отходы, спил и смет.

На обслуживаемых территориях установили 56 новых контейнеров: 37 для смешанных отходов и 19 для раздельного сбора. Плановое обновление контейнерного парка помогает поддерживать порядок во дворах и предотвращать переполнение площадок. В Подмосковье продолжается контроль за вывозом отходов и обновлением контейнерных площадок.

«Плата за обращение с отходами — обязательная мера. Неуплата приводит к сокращению инвестиций в инфраструктуру отрасли. Поэтому министерство на регулярной основе разъясняет порядок оплаты жителям, дает рассрочки, запускает акции по списанию пеней», — ранее отмечал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Каширский регоператор обслуживает 14 городских округов: Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский, Луховицы, Лыткарино, Серебряные Пруды, Ступино, Подольск, Серпухов и Чехов.

Сокращать вредные выбросы и улучшать качество атмосферы помогает федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие». Еще одна важная задача нацпроекта - создание современнных комплексов по переработке отходов и борьба с незаконными свалками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.