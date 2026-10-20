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Проекты из Егорьевска и Дмитрова вышли в финал премии «Маршрут года»

Туристические проекты из Егорьевска и Дмитрова стали лауреатами отборочного этапа Всероссийской премии «Маршрут года». Они продолжат участие в Общенациональном финале, который пройдет с 7 по 9 ноября в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На отборочный этап Всероссийской туристской премии «Маршрут года» поступило 158 заявок из 54 населенных пунктов 35 регионов России. Столица Республики Марий Эл объединила авторов туристических проектов, организаторов событий, представителей туристической отрасли и производителей сувенирной продукции.

Первое место в номинации «Лучшая экскурсия в городе» получил проект «Прогулка фабриканта» из Егорьевска. Дмитровский проект «Город.Велосипед.История.» стал первым в номинации «Лучший велосипедный маршрут». Паломнический тур «Воинство небесное-воинство земное» из Костромы занял первое место в номинации «Лучший маршрут духовно-просветительского (религиозного, паломнического) туризма».

Два проекта из Дмитрова завоевали третьи места. «Рубежами Великой Отечественной…» отметили в номинации «Лучший военно-исторический маршрут», а «Буквица. Как учились наши прадеды» — в номинации «Лучший детский маршрут».

В 2026 году премия проходит в новом формате: туроператоры, гиды и разработчики маршрутов из любого региона России могут выбирать удобную площадку отборочного этапа. В конкурсе участвуют российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, представляющие маршруты по стране.

Лауреаты отбора продолжат борьбу за победу в Общенациональном финале в Нижнем Новгороде с 7 по 9 ноября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.