Психологи мобильной бригады Подмосковья помогли около 1,5 тыс жителей

Мобильная бригада экстренного реагирования оказала психологическую помощь около 1,5 тыс. жителей Подмосковья в 2026 году. Специалисты поддерживают людей в кризисных обстоятельствах, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Министерство социального развития Московской области создало мобильную бригаду экстренного реагирования в июне 2025 года. Ее задача — экстренная психологическая помощь жителям, оказавшимся в сложных и кризисных обстоятельствах.

«Мы видим, насколько востребована эта помощь: только в этом году помощь оказана порядка 1,5 тысячам жителей. Но не менее важно, чтобы наши психологи обладали самыми современными и эффективными инструментами работы», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Решение о выезде принимают после выявления экстренной ситуации. На место направляют психолога, закрепленного за территорией. Он помогает человеку стабилизировать эмоциональное состояние, справиться с последствиями сильного стресса и безопасно прожить травмирующий опыт.

Специалисты проводят кризисные консультации и обучают техникам самопомощи при панике, страхе и сильном эмоциональном напряжении. При необходимости организуют дальнейшее сопровождение и помогают получить поддержку.

Недавно ведущие психологи бригады прошли обучение по программе «Метод ДПДГ в работе практического психолога». Его организовал центр инноваций социальной сферы Подмосковья совместно с международным центром «Профессионал». Метод помогает снизить интенсивность негативных эмоций и тревоги, связанных с травматическими воспоминаниями, и входит в число подходов, рекомендованных для терапии посттравматического стрессового расстройства.

«Нам представили не только содержательный теоретический материал, но и отработку техники на практике», — отметила начальник Центрального отдела сопровождения замещающих семей, член мобильной бригады Анна Андреева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию.

«Очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию. Вы это прекрасно знаете — и те, кто работает недавно, и те, кто работает продолжительное время. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — подчеркнул Воробьев.