Токсиколог Кузбасса предупредил об опасности аспирина для детей

Главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов рассказал о связи приема аспирина при вирусных инфекциях у детей с синдромом Рея — поражением печени и отеком мозга, сообщает Сiбдепо .

Исследования выявили связь этого редкого осложнения с приемом аспирина во время гриппа и других вирусных заболеваний. В тяжелых случаях синдром Рея может привести к коме и стойким неврологическим нарушениям.

«Редкое — не значит, что риска нет», — подчеркнул Сиворонов.

Первые симптомы могут возникнуть, когда ребенок уже начинает выздоравливать: сначала сильная рвота, затем сонливость, возбуждение или спутанность сознания. Заболевание описал австралийский патолог Ральф Рей в 1963 году. Последующие эпидемиологические исследования помогли установить связь синдрома с применением салицилатов.

Сиворонов призвал проверять состав препаратов и не давать ребенку с температурой средства с аспирином или ацетилсалициловой кислотой. Для снижения температуры у детей обычно используют парацетамол или ибупрофен с учетом возраста и противопоказаний.

Специалист рекомендовал обращаться за медицинской помощью. Повторная рвота, необычная сонливость или нарушения сознания после вирусной инфекции требуют срочной оценки состояния ребенка.

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