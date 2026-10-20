Спасатели призвали кузбассовцев убрать опасные предметы с балконов перед штормом

По прогнозу Кемеровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, область ждут дождь, мокрый снег и метели. Температура опустится до −5 градусов. Северо-западный ветер усилится до 23 м/с, к 22 октября порывы ослабеют до 16 м/с. На деревьях и проводах может скапливаться мокрый снег.

Специалисты единой дежурно-диспетчерской службы рекомендуют проверить окна, двери и чердачные люки. С балконов нужно убрать предметы, которые могут упасть или улететь. На улице следует обходить деревья, рекламные щиты и линии электропередачи. Рядом с ними и под балконами нельзя оставлять машины. При сильном ветре опасно находиться возле стен зданий и укрываться под деревьями.

Водителям советуют снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать резкого торможения. Пешеходам нужно внимательно оценивать обстановку перед переходом дороги: снег и гололед могут осложнить движение транспорта. При опасности можно позвонить дежурному службы по телефонам 32-15-15, 32-16-16, 32-17-17 или в экстренные службы по номеру 112.

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