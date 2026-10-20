Жителям Подмосковья рассказали, как передать показания через чат на МосОблЕИРЦ

Чат на сайте МосОблЕИРЦ принимает показания без регистрации и ожидания, понадобятся только номер лицевого счета, показания и пара минут. Об этом сообщила пресс-служба расчетного центра региона.

Как это сделать

· На главной странице сайта мособлеирц.рф нажмите на оранжевый значок чата.

· Напишите «Передать показания» и введите номер лицевого счета.

· Выберите, какие показания передаете: по воде, теплу или электричеству.

· Для воды и тепла чат может попросить ввести сначала цифры до запятой, потом после. В этом случае после запятой укажите точные цифры со счетчика или просто 0.

· Когда показания будут приняты, чат предложит перейти к следующему прибору учета.

Если начислений за электроснабжение нет в квитанции МосОблЕИРЦ, то передавать показания рекомендуется непосредственно поставщику.

Чем еще полезен чат

В чате можно узнать баланс, задолженность (при наличии), тарифы, заказать поверку или замену приборов учета. Чат поможет зарегистрироваться в личном кабинете, открыть или переоформить лицевой счет, ответит на вопросы, а если затруднится с ответом, переключится на оператора.

Чат на сайте МосОблЕИРЦ работает круглосуточно, операторы подключаются ежедневно с 8:00 до 22:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.