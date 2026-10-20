Жителям Подмосковья рассказали, как передать показания через чат на МосОблЕИРЦ
Фото - © Пресс-служба МосОблЕИРЦ
Чат на сайте МосОблЕИРЦ принимает показания без регистрации и ожидания, понадобятся только номер лицевого счета, показания и пара минут. Об этом сообщила пресс-служба расчетного центра региона.
Как это сделать
· На главной странице сайта мособлеирц.рф нажмите на оранжевый значок чата.
· Напишите «Передать показания» и введите номер лицевого счета.
· Выберите, какие показания передаете: по воде, теплу или электричеству.
· Для воды и тепла чат может попросить ввести сначала цифры до запятой, потом после. В этом случае после запятой укажите точные цифры со счетчика или просто 0.
· Когда показания будут приняты, чат предложит перейти к следующему прибору учета.
Если начислений за электроснабжение нет в квитанции МосОблЕИРЦ, то передавать показания рекомендуется непосредственно поставщику.
Чем еще полезен чат
В чате можно узнать баланс, задолженность (при наличии), тарифы, заказать поверку или замену приборов учета. Чат поможет зарегистрироваться в личном кабинете, открыть или переоформить лицевой счет, ответит на вопросы, а если затруднится с ответом, переключится на оператора.
Чат на сайте МосОблЕИРЦ работает круглосуточно, операторы подключаются ежедневно с 8:00 до 22:00.
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