В Подмосковье завершают сезон работы фонтанов

Сезон работы фонтанов в Московской области завершится до 20 октября. После отключения их начнут готовить к зиме, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Фонтаны Подмосковья после завершения сезона подготовят к зиме. Консервация защищает оборудование, коммуникации и конструкции от морозов, коррозии и повреждений, продлевает срок их службы и помогает обеспечить бесперебойную работу весной.

Во время подготовки специалисты сольют воду, промоют чаши, снимут насадки и установят заглушки. Также они продуют трубопроводы и прочистят заборные решетки. В фонтанах с подсветкой демонтируют светильники, а конструкции укроют защитным материалом.

Всего в регионе насчитывается 252 фонтана. Из них 59 установлены по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В Подмосковье есть традиционные, «сухие», светодинамические и плавающие фонтаны, а также фонтаны с эффектом парового облака.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к зиме требует максимальной собранности ввиду ограниченности сезона. По словам губернатора, в Подмосковье в плане тепло- и электроснабжения ведут большую системную работу.

«Эта работа не первый год идет у нас в Подмосковье. И следующие 3 года она будет еще более заметна — как в рамках региональной и муниципальной программ, так и в рамках концессий с «Газпромом», — сказал Воробьев.