В Жуковском снесли два аварийных жилых дома на Клубной улице

Два аварийных жилых дома на улице Клубной в Жуковском демонтировали после расселения жильцов 16 квартир, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Двухэтажные кирпичные дома № 9, корпус 1, и № 9, корпус 3, на улице Клубной построили в 1954 году. Их площадь составляла около 330 и 390 кв. м соответственно. Здания признали аварийными из-за износа строительных конструкций более чем на 77%.

Жильцов 16 квартир расселили в рамках муниципальной программы городского округа Жуковский «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области». Затем дома включили в перечень объектов, подлежащих ликвидации.

Сейчас здания демонтированы, строительный мусор вывезен и утилизирован. Администрация определит порядок использования освободившихся территорий.

Всего в Жуковском выявили 33 объекта незавершенного строительства. Из них 26 снесли, достроили или привели в соответствие с требованиями законодательства — это 79% от общего количества. Работа продолжится.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что на территории Московской области количество заброшенных и недостроенных зданий уменьшилось на 70%. По его словам, еще есть на виду такие здания, которые уродуют города. Нужно не просто добиваться судебных решений по ним, а сносить.

«Там должны рождаться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — сказал Воробьев.