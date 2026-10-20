В Подмосковье открыли прием заявок на конкурс председателей советов домов

Областной смотр-конкурс «Лучший председатель совета МКД Московской области» стартовал 19 октября. Заявки принимают до 25 ноября, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Конкурс призван популяризировать успешные практики взаимодействия советов многоквартирных домов с управляющими организациями для решения жилищно-коммунальных вопросов. Для участия нужно заполнить заявку на сайте Лучшийпредседатель.рф до 25 ноября и подготовить презентацию о достижениях дома, фото- и видеоматериалы.

Призовой фонд составляет 1 млн рублей. Участников разделят на три номинации по количеству квартир в доме: до 100, от 100 до 300 и более 300. В каждой номинации за первое место предусмотрено 150 тыс. рублей, за второе — 100 тыс., за третье — 70 тыс. рублей. Также вручат специальный приз в размере 40 тыс. рублей.

Жюри оценит состояние подъездов и придомовой территории, в том числе участие в губернаторской программе «Мой подъезд», проведение общих собраний и благоустройство. Среди других критериев — энергосбережение и установка приборов учета, взаимодействие с полицией и газовиками, организация праздников для соседей.

Всего определят 10 финалистов. Победителей наградят в декабре на итоговом форуме «Управдом».

Ранее вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отмечал кардинальные изменения во взаимодействии с председателями домов. По его словам, они предлагают проекты и идеи по улучшению внутренних процессов, а модель «жалоба — реакция» уступает место проактивному управлению.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.