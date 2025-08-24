Четвертого участника массового избиения футболиста в Щелкове задержали

Задержанному предъявили обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

В ближайшее время суд выберет мужчине меру пресечения.

17 августа группа людей избила 20-летнего футболиста Арсения Е. в Щелкове. Когда молодой человек потерял сознание, у него на голове и теле «попрыгали». С того дня врачи пытались спасти парня, но он не смог выйти из комы и 23 августа умер. Троих нападавших задержали и арестовали.