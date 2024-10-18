Четверо пропали без вести: грузовое судно «Григорий Ловцов» перевернулось на Сахалине

сегодня в 07:27

Около берегов Корсаковского района на Сахалине перевернулось грузовое судно «Григорий Ловцов», на котором перевозили щебень и песок, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.

«Предварительно, при перегрузке произошел крен и переворачивание судна», — отметил глава Сахалинской области в своем Telegram-канале.

Он добавил, что на корабле находилось семь членов экипажа. Трех человек спасли, а остальных еще ищут.

По словам Лимаренко, ведется поисково-спасательная операция. На место крушения прибыли два буксира и спасательный корабль. Сейчас водолазы готовятся к погружению.