«Черный дождь» и радиация в РФ: что было бы при ядерном ударе по Ирану

Тишковец: при ядерном ударе по Ирану радиоактивные частицы добрались бы до РФ

Если бы Соединенные Штаты ударили ядерным оружием по Ирану, на севере исламской республики прошел бы «черный дождь», а территория оказалась опасной для жизни, сельского хозяйства, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В ближайшие сутки радиоактивный след в виде эллипса при детонации на земле бомбы мощностью в одну мегатонну вытянулся бы в восточном направлении в нижнем пограничном слое в полутора километрах на расстоянии 300-400 км.

На высоте 3 километров радиоактивные частицы пересекли бы Афганистан, на высоте 5,5 км радиация добралась бы до Пакистана, через 12 часов после детонации на высоте 7 км цезий-137 достиг бы Индии и Дели. Через сутки радиоактивные частицы добрались бы до Бангладеш.

На высоте 9 километров частицы прошли бы через юг и восток Китая. Через двое суток воздушный поток дошел бы до Корейского полуострова, а потом до Японии, Чукотки, Камчатки и Аляски.

В тропосфере частицы находились бы три-четыре недели. В стратосфере — до 5-10 лет. Тишковец отметил, что радиоактивные осадки после ядерного взрыва могут распространиться на несколько тысяч километров. Расстояние зависит от ряда факторов, среди которых высота, мощность взрыва, метеорологические условия.

В последние дни президент США Дональд Трамп требовал от Ирана разблокировать Ормузский пролив, угрожая в случае неповиновения устроить стране «ад». Однако затем Соединенные Штаты и Израиль заключили с исламской республикой перемирие на две недели. Конфликт, начавшийся 28 февраля, поставлен на паузу.

