Черные точки на месте ожогов: россияне страдают от медуз на Мальдивах

На Мальдивах произошло нашествие медуз, из-за которого пострадали российские туристы. Несколько граждан получили серьезные ожоги во время дайвинга, сообщает Baza .

Туристы отправились плавать в надежде увидеть тигровых акул. Но сильные волны прибили к месту погружения множество мелких медуз. В результате люди не только не смогли насладиться дайвингом, но и получили сильные ожоги.

Они прошли за несколько дней, однако следы держались около месяца. На месте ожогов остались черные точки. По версии туристов, это могут быть фрагменты щупалец, которые разрушаются после контакта, но продолжают выделять токсин в кожу.

Одна из туристок оказалась в тяжелом состоянии, так как щупальца медузы задели область ключицы. У нее началась аллергическая реакция: чихание, сильный кашель, покраснение кожи, слезились глаза. Девушке пришлось обратиться в больницу, где ей сделали укол. Сейчас она выздоравливает.

Ранее москвичка попала в Склиф с ожогом после укуса медузы на отдыхе в жаркой стране. Врачи провели терапию по интоксикации и улучшению микроциркуляции крови.

