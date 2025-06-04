Черные обгоревшие ноги: молодая мать пострадала из-за взрыва пауэрбанка на рейсе

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Молодая мать получила ожоги после взрыва пауэрбанка на рейсе Петербург — Якутск

В результате взрыва пауэрбанка в самолете Санкт-Петербург — Якутск есть пострадавшие. Ожоги получила молодая мать, сообщает SHOT .

Устройство находилось в сумке одного из пассажиров, которая лежала под сиденьем. Внезапно пауэрбанк задымился, в салоне началась паника.

Сидевшая сзади 21-летняя Рада летела со своим 3-месячным ребенком. Она первой ринулась тушить пожар. Девушка пыталась сбить огонь одеждой и ступнями.

По словам очевидцев, один из пассажиров взял огнетушитель, но тот оказался неисправен. Чуть позже огонь потушили бортпроводники.

Самолет продолжил полет и был в Якутске около 04:00.Пострадавшую пассажирку после посадки отправили в ожоговый центр. Медики зашили ей рану на ноге и назначили амбулаторное лечение.

Пауэрбэнк загорелся в салоне самолета ЯК-488 авиакомпании «Якутия». Авиалайнер был на высоте 10 тысяч метров.