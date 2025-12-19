Через много лет: в Петербурге раскрыли дело об изнасиловании 2000 года

В Санкт-Петербурге полиция обвинила 46-летнего жителя Ленинградской области в изнасиловании, совершенном в декабре 2000 года, сообщает «Бриф24» .

Тогда к правоохранителям обратилась 20-летняя женщина: она рассказала о нападении на нее в парадной дома 20 на Загородном проспекте. Они возбудили уголовное дело об изнасиловании, но не нашли преступника и приостановили следствие в сентябре 2021 года.

Теперь сотрудникам уголовного розыска удалось снова выйти на след подозреваемого. Его задержали в квартире на Волховской набережной в городе Кириши. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В начале декабря в Москве задержали жителя Костромы по подозрению в изнасиловании. Он напал на девушку в подъезде жилого дома: все произошло 4 декабря. Правоохранительные органы столицы возбудили уголовное дело.

