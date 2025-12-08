Совсем дурной: житель Костромы изнасиловал столичную девушку в подъезде

сегодня в 17:26

В Москве задержали подозреваемого в изнасиловании девушки в подъезде дома

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании девушки в подъезде жилого дома, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Инцидент произошел 4 декабря. По данным следствия, фигурант напал на малознакомую ему девушку в подъезде жилого дома, расположенного на улице Маршала Захарова. Мужчина надругался над жертвой.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование). Подозреваемый задержан — это уроженец Костромской области. Ему предъявлены обвинения.

Следствие будет ходатайствовать об отправке мужчины под стражу на время проведения расследования.

Ранее двое мигрантов напоили и изнасиловали знакомую в столичной квартире. Инцидент произошел 30 ноября текущего года в квартире многоэтажки на Суздальской улице.

