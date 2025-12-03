Двое мигрантов напоили и изнасиловали знакомую в столичной квартире

сегодня в 17:49

Двое мигрантов изнасиловали девушку в квартире на востоке Москвы

Двоих мигрантов задержали по подозрению в изнасиловании знакомой девушки на востоке столицы. Им предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Согласно данным следствия, 30 ноября текущего года в квартире многоэтажки на Суздальской улице двое мигрантов напали и изнасиловали ранее знакомую девушку.

Правоохранительные органы задержали подозреваемых. По факту преступления возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц). Следователи предъявили фигурантам обвинение.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемыми меры пресечения в виде заключения под стражу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.