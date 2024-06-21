Человека убило осколками дрона ВСУ в краснодарской котельной

В Краснодаре работник котельной погиб в результате падения обломков украинского беспилотника. Предприятие находится рядом с вокзалом «Южный» и было атаковано минувшей ночью, сообщает «Царьград» со ссылкой на губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

По поручению главы региона семье погибшего сотрудника котельной окажут всю необходимую помощь.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким, хотя понимаю, что нет таких слов, которые могут утешить в данной ситуации», — написал Кондратьев в Telegram-канале.

В ночь на 21 июня в Кубани зафиксировали массированную атаку дронов ВСУ. Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 43 беспилотника в небе над Краснодарским краем. Под ударом также оказались Крым и Волгоградская область.