Человек в интимной женской одежде приставал к девочкам в Клину

Житель Клина переоделся в женскую одежду и неадекватно вел себя на улице

Очевидец рассказал, что водитель автобуса из Клина переоделся в женскую одежду и вел себя неадекватно на улице — он разбил лобовое стекло автомобиля, буянил и приставал к девушкам, сообщает 360.ru .

Мужчина отметил, что хулиган приставал к несовершеннолетним девушкам — им было 16-17 лет, однако подросткам повезло, что прохожие смогли оттащить дебошира. Кроме того, агрессивный гражданин пинал машины, припаркованные на Бородинском проезде.

«Мой старший брат всячески держал его, чтобы он другие машины не разбил, потому что он начал ногами пинать машины, которые стояли там на парковке», — вспомнил очевидец.

Он также добавил, что переодетый в женщину водитель разбил лобовое стекло одного из автомобилей. По словам очевидца, неадекват сел в чужую машину, а когда его оттуда вытащили, начал буянить и со злости сильно ударил по стеклу.

Одна из жительниц Клина поделилась, что мужчина работает водителем автобуса, и у него есть жена и дети.

«Все тайное становится явным!» — отметила она.

По ее словам, органы опеки и ПДН считают, что в семье все в порядке. Однако соседи утверждают, что жена много пьет, а ребенка из этой семьи они забрать не могут, поскольку органы опеки занимают сторону родителей.

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