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Человек разбился насмерть, выпав из окна в Новой Москве

Человек выпал из окна в доме №16 по улице Лазурной в столичной Коммунарке, он погиб, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

В опубликованном видео можно увидеть, что труп лежит около подъезда многоквартирного дома. На месте трагедии работают полицейские, видна машина скорой помощи.

Само тело уже укрыто черной пленкой.

Ранее в Первоуральске 13-летний мальчик хотел снять видео и выпрыгнул для этого из окна школы. Он неудачно приземлился. Медики диагностировали у ребенка отек грудного отдела спинного мозга и ушиб.