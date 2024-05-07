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Человек погиб в столкновении автобуса с военнослужащими и машины под Воронежем

Автобус, перевозивший военнослужащих, столкнулся с легковой машиной в Воронежской области. В результате ДТП один человек погиб, девять пострадали, сообщает Telegram-канал Baza .

Дорожная авария случилась в районе села Архиповка. Автобус Youtong, перевозивший 32 военных, врезался в легковушку и вылетел в кювет, а автомобиль загорелся.

Водитель легковой машины погиб, в автобусе пострадали девять человек. Всех пострадавших доставили в больницу, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее в Нижнем Новгороде пьяная девушка попала в смертельную автоаварию. Погиб 25-летний молодой человек, сидевший на пассажирском месте в пострадавшей машине.