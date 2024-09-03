Человек погиб в массовом ДТП с бензовозом на трассе М-11 в Тверской области Происшествия сегодня в 20:47 Фото - © МЧС России

Один человек погиб в результате столкновения грузовика, бензовоза и эвакуатор на трассе в Тверской области. В результате ДТП бензовоз взорвался, сообщает пресс-служба МЧС России.

ЧП произошло во вторник на трассе М-11 «Нева» недалеко от деревни Изворотень Калининского района. На опубликованных кадрах видно, как пожарной-спасательные подразделения ликвидируют возгорания транспортных средств после возгорания. Все автомобили выгорели полностью. Как сообщал SHOT, в результате ДТП на трассе М-11 «Нева» взорвался бензовоз. Гигантская стена огня временно перекрыла дорожное движение в сторону Петербурга.