Человек погиб в массовом ДТП с бензовозом на трассе М-11 в Тверской области
Фото - © МЧС России
Один человек погиб в результате столкновения грузовика, бензовоза и эвакуатор на трассе в Тверской области. В результате ДТП бензовоз взорвался, сообщает пресс-служба МЧС России.
ЧП произошло во вторник на трассе М-11 «Нева» недалеко от деревни Изворотень Калининского района.
На опубликованных кадрах видно, как пожарной-спасательные подразделения ликвидируют возгорания транспортных средств после возгорания. Все автомобили выгорели полностью.
Как сообщал SHOT, в результате ДТП на трассе М-11 «Нева» взорвался бензовоз. Гигантская стена огня временно перекрыла дорожное движение в сторону Петербурга.