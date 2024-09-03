Гигантская стена огня перекрыла трассу М-11 «Нева» в Тверской области

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SHOT: бензовоз взорвался после ДТП на трассе М-11 «Нева» в Тверской области

Бензовоз взорвался в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе М-11 «Нева» в Тверской области. В настоящее время информации о пострадавших нет, сообщает SHOT .

Авария произошла во вторник недалеко от деревни Изворотень Калининского района.

На опубликованных кадрах видно, как на проезжей части в небо поднимается гигантская стена огня и клубы черного густого дыма. Из огня видна часть бензовоза и второго автомобиля.

По словам очевидцев ЧП, пожар виден за несколько километров. Бензовоз взорвался прямо на проезжей части после ДТП.

При этом неизвестно, столько автомобилей пострадало в ДТП. В результате аварии дорожное движение в сторону Петербурга временно перекрыто.