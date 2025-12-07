сегодня в 15:57

Человек погиб в ДТП с грузовиком и 2 легковыми авто в Мытищах

В 13:45 в воскресенье на 35-м км автодороги А-104 в округе Мытищи произошла смертельная дорожная авария, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.

Предварительно, водитель за рулем грузовика выехал на полосу встречного движения, где врезался в два легковых автомобиля.

В результате ДТП один человек погиб, еще четверо, в том числе 15-летний подросток, получили телесные повреждения.

Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства трагедии. По результатам начатой проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законами РФ.

Ранее в Китае в результате ДТП погибли девять человек. Там столкнулись 5 грузовых и 7 легковых автомобилей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.