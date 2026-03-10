сегодня в 02:43

Человек погиб в Бахрейне из-за удара по жилому дому

В результате погиб человек. Еще несколько получили травмы.

«По предварительным данным, один человек погиб, несколько пострадали в результате вопиющей иранской агрессии против жилого дома в столице Манаме», — говорится в заявлении МВД Бахрейна.

Ранее корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана выдвинул условие для обеспечения свободного прохода через Ормузский пролив.

