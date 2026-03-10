Человек погиб в Бахрейне из-за удара по жилому дому
Жилой дом в столице Бахрейна Манаме подвергся атаке. Удан нанес Иран, сообщает РИА Новости.
В результате погиб человек. Еще несколько получили травмы.
«По предварительным данным, один человек погиб, несколько пострадали в результате вопиющей иранской агрессии против жилого дома в столице Манаме», — говорится в заявлении МВД Бахрейна.
Ранее корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана выдвинул условие для обеспечения свободного прохода через Ормузский пролив.
