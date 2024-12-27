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Человек погиб в аварии с рейсовым автобусом на Кубани

Под Новороссийском произошло ДТП с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса. В результате погиб один человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю .

Авария произошла утром в пятницу на автодороге Краснодар-Верхнебаканский. 55-летний водитель Volkswagen Sharan, нарушая правила дорожного движения, выехал на встречную полосу.

После этого он столкнулся с рейсовым автобусом «Новороссийск-Крымск». Из-за удара автобус съехал в кювет. В салоне не было пассажиров.

В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте. Внутри авто были пассажиры, они доставлены в больницу. Среди пострадавших пятилетний ребенок.

Ранее в Ставропольском крае два человека погибли в результате столкновении легкового автомобиля с локомотивом. Еще один человек пострадал.