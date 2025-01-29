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Человек погиб при столкновении каршеринга и «КамАЗа» на северо-востоке Москвы

На улице Корнейчука в столице водитель каршеринга не справился с управлением и столкнулся с «КамАЗом», сообщает пресс-служба прокуратуры города.

В результате дорожной аварии погиб пассажир каршеринга — мужчина 2000 года рождения

Прокуратура СВАО Москвы контролирует ход процессуальной проверки по данному ДТП, а также принятие по результатам нее решения о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Ранее в столице женщину насмерть сбила легковушка, когда она вышла из трамвая. ДТП произошло на Сущевской улице.