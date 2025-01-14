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Человек погиб при лобовом столкновении автомобилей в Новой Москве

Водитель легкового автомобиля погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Новой Москве, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла в районе поселения Щаповское.

Предварительно, водитель автомобиля марки Toyota не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой марки Volvo. В результате ДТП водитель японской иномарки скончался на месте происшествия.

В настоящее время следователи и сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства смертельной аварии.

Ранее водитель BMW без водительского удостоверения не справился с управлением и врезался в столб в Москве. В результате ДТП погибла молодая девушка.