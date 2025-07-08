На Травинском озере в Пушкино начались работы по благоустройству набережной

Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов вместе с коллегами оценил темпы и масштабы работ по благоустройству территории у озера «Травинское» в центре Пушкино, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Площадь территории — порядка 4,5 гектаров. По проекту здесь будут организованы зоны отдыха и смотровая площадка на воде, оборудуют новую дорожно-тропиночную сеть, освещение, установят камеры видеонаблюдения и малые архитектурные формы.

Работы проводятся в рамках программы «Современная комфортная городская среда».

«Проект развития этой территории предусматривает организацию пеших пространств, отдельно будет выполнена организация велодорожек, здесь появится детская площадка, площадка для воркаута, будет построен новый пирс — достаточно насыщенная и интересная локация, благоустройство которой мы планируем завершить до 1 ноября», — прокомментировал глава округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.



«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.