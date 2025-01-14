Мужчина без прав на BMW врезался в столб в Москве. Погибла молодая девушка
Девушка погибла из-за наезда иномарки на столб в Москве
Водитель за рулем BMW не справился с управлением и врезался в столб на улице Чертановской в столице, в результате ДТП погибла пассажирка — девушка 2005 года рождения, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Предварительно, 28-летний мужчина, который был за рулем машины, не имеет водительского удостоверения.
Прокуратура ЮАО контролирует ход и результаты начатой по факту смертельной аварии процессуальной проверки.
Ранее ДТП произошло на Ленинском проспекте в Москве. В результате инцидента пострадал один человек.