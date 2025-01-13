В ДТП на Ленинском проспекте в столице пострадал один человек

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У пострадавшего в ДТП на Ленинском проспекте диагностированы травмы

В результате дорожно-транспортного происшествия на Ленинском проспекте рядом с торговым центром «РИО» один человек получил травмы, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По первичным данным, один пострадавший имеет травмы легкой степени тяжести, отметил информатор.

Пресс-служба столичного департамента транспорта уточнила, что из-за аварии движение в сторону центра города затруднено на расстоянии одного километра. Водителей призывают выбирать альтернативные маршруты. Другие подробности ДТП пока неизвестны.

Между тем служба помощи при ДТП в Подмосковье оказала помощь участникам более 155 тысяч аварий без пострадавших.