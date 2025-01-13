Служба помощи при ДТП в Подмосковье помогла участникам свыше 155 тыс аварий

За 2024 год служба помощи при ДТП центра безопасности дорожного движения Московской области оказала помощь участникам более 155 тысяч ДТП без пострадавших. При этом в IV квартале 2024 года квалифицированную помощь получили участники более 40 тысяч ДТП, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

По итогам года более 58 тысяч ДТП оформили в центрах помощи при ДТП, а свыше 28 тысяч ДТП помогли оформить сотрудники горячей линии по Европротоколу.

В ведомстве напомнили, что служба помощи — это единое пространство помощи, где функционируют круглосуточная «горячая линия» и 16 стационарных центров. Сотрудники помогают участникам ДТП сократить время пребывания на месте происшествия и быстро осуществить необходимые первоочередные действия, а также оформить Европротокол, избежать наиболее частых ошибок в оформлении ДТП без пострадавших и консультируют по всем остальным вопросам оформления ДТП.

Водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, необходимо незамедлительно позвонить по номеру 112 и осуществить все необходимые действия, включая фотофиксацию, чтобы в максимально короткий срок убрать ТС с проезжей части, чтобы избежать повторного ДТП. Всю необходимую помощь водители в удаленном режиме могут получить у оператора службы помощи при ДТП, также оформить Европротокол можно через мобильные приложения «Госуслуги Авто» и «112 МО».

Ознакомиться с адресами центров помощи при ДТП можно на сайте центра безопасности дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.