День семьи, любви и верности отметят в парке Реутова

Горожан ждет насыщенная программа, посвящённая важности семейных ценностей, любви к близким и теплу домашнего очага. В течение дня в парке будет звучать музыка, работать мастер-классы и творческие площадки.



Все гости смогут посетить арт-маркет изделий ручной работы, который будет открыт с 14:00 до 18:00. Здесь можно будет найти уникальные подарки, созданные с душой. В это же время начнёт работу фотовыставка «Истории из семейного альбома», где будут представлены трогательные фотомгновения семей из Реутова, а также откроется «Ромашковая мастерская», в рамках которой с 14:00 до 16:00 дети и взрослые смогут создать поделки с символикой праздника.



Центральным событием станет праздничная церемония «Награда за любовь и верность», которая начнётся в 15:00. Примерно в это же время — с 15:30 до 16:00 — жителей ждёт эстафета «Вместе быстрее!», где семьи смогут посоревноваться в ловкости и командной работе, а также музыкальное поздравление от коллектива «РеМикс», которое подарит участникам праздничное настроение. С 15:30 до 16:30 будет проходить арт-терапия с Жанной Палант — творческое занятие для всей семьи, помогающее раскрыться и отдохнуть душой.



В 16:00 пространство парка наполнится ритмами латинской страсти — начнётся бачата под открытым небом с Анной Павленко, занятие для всех, кто влюблён в танец. С 16:30 до 17:00 гостей ждёт энергичная зумба для всей семьи с Оксаной Леоновой, а также лекторий «Мама, папа, я — здоровая семья», где Светлана Сушкова и Александра Косарева расскажут о здоровье, гармонии в семье и родительском ресурсе.



Завершит программу йога у воды с профессиональным тренером Александрой Косаревой. Занятие пройдёт у живописного берега с 17:00 до 18:00. Йога подарит участникам спокойствие и заряд внутренней энергии.



Праздничный день в Реутове будет наполнен радостью, улыбками, творчеством и душевным теплом. Вход на все мероприятия свободный. 0+. Парк «Фабричный пруд» приглашает всех отметить праздник вместе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.