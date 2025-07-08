Врач-кардиолог рассказала, как уберечь себя образования тромбов в жару

Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Малай сообщила РИАМО, что для избежания риска образования тромбов в летний период нужно пить больше воды, активно двигаться, а при болях в ногах и отеках обращаться за помощью ко врачу.

«Лето и тромбы — не просто сезонная тема, а реальная угроза для людей с факторами риска. Повышенные температуры, обезвоживание, снижение физической активности и особенности образа жизни в жару могут способствовать сгущению крови и образованию тромбов. Особенно внимательными должны быть люди с варикозной болезнью, сердечно-сосудистыми заболеваниями, лишним весом, онкологией, после операций, беременные и принимающие гормональные препараты», — сказала Малай.

Чтобы защитить себя от образования тромбов летом, врач посоветовала пить достаточно воды, регулярно двигаться и разминаться, носить компрессионный трикотаж, по показаниям, особенно при варикозе или во время перелетов, контролировать вес и питание, не пренебрегать антикоагулянтами при их назначении, избегать перегрева.

Малай посоветовала обратиться за медицинской помощью, если возникли следующие симптомы: появилась резкая боль в ноге, отек, покраснение, возникла одышка, боль в груди, внезапная слабость, вы перенесли перелет или длительную поездку и чувствуете недомогание.