Человек погиб и двое пострадали при пожаре в частном доме в Бекасове Происшествия сегодня в 13:17 Фото - © Медиасток.рф

Человек погиб и два пострадали во время пожара на стройке частного дома в деревне Бекасово в Новой Москве. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».

Пострадавших увезли в больницу, у них диагностировали отравление угарным газом. В настоящий момент они в тяжелом состоянии. Ранее в центре Москвы в Большом Сухаревском переулке произошел пожар в здании Института комплексного развития территорий. Дорога была временно закрыта.