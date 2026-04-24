Человек погиб и двое пострадали при пожаре в частном доме в Бекасове
Фото - © Медиасток.рф
Человек погиб и два пострадали во время пожара на стройке частного дома в деревне Бекасово в Новой Москве. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».
Пострадавших увезли в больницу, у них диагностировали отравление угарным газом.
В настоящий момент они в тяжелом состоянии.
Ранее в центре Москвы в Большом Сухаревском переулке произошел пожар в здании Института комплексного развития территорий. Дорога была временно закрыта.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.