В Москве из-за пожара в институте закрыли дорогу на Большом Сухаревском переулке

В центре Москвы в Большом Сухаревском переулке произошел пожар в здании Института комплексного развития территорий. В связи с происшествием специалисты временно закрыли дорогу, автомобилистам следует выбирать альтернативные пути для движения, об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Возгорание случилось в районе дома 19/1. По предварительным данным, причиной стала неисправная проводка.

В связи с возгоранием движение транспорта по Большому Сухаревскому переулку временно перекрыто. На месте работают оперативные службы города. Жителей и автомобилистов призывают выбирать пути объезда заранее.

Обстоятельства произошедшего продолжают выяснять сотрудники МЧС и других экстренных служб. О том, когда движение будет полностью восстановлено, пока не сообщается.

