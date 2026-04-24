В Подмосковье подали более 600 заявлений на аттестацию медиков

С начала 2026 года более 600 заявлений на аттестацию медицинских работников подали через региональный портал госуслуг Московской области. Специалисты могут оформить получение квалификационной категории онлайн, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Электронной услугой «Аттестация медицинских работников Московской области» могут воспользоваться специалисты с профильным образованием, работающие в системе здравоохранения региона. Медработникам доступно получение второй, первой или высшей квалификационной категории. Претендовать на более высокую категорию можно через два года после присвоения предыдущей.

Услуга размещена на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Документы» — «Другое». Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и прикрепить подтверждающие документы. После этого специалист проходит очное тестирование и собеседование.

Услуга предоставляется бесплатно. Решение по итогам аттестации направляется в личный кабинет заявителя на портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.