В Подмосковье в 2026 году обновят 55 км контактной сети МЖД

Ремонт контактной сети Московской железной дороги проведут в 2026 году в нескольких регионах, в том числе в Подмосковье, где обновят 55 км линий. Всего планируется привести в порядок 107 км инфраструктуры, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В 2026 году на Московской железной дороге отремонтируют 107 км контактной сети. В Москве заменят 15 км, в Московской области — 55 км, в Рязанской — 17 км, в Калужской — 8 км, в Брянской и Тульской областях — по 6 км.

Кроме того, железнодорожники планируют отремонтировать более 6,5 тыс. воздушных стрелок и 20 тыс. компенсирующих устройств. Также будут заменены 123 опоры контактной сети.

В министерстве отметили, что обновление инфраструктуры повысит надежность энергоснабжения участков с интенсивным движением поездов. Чтобы сохранить объем перевозок, работы максимально совместят с технологическими «окнами» по ремонту пути.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.