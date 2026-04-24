В Подмосковье 23 апреля не зафиксировали лесных пожаров

На территории лесного фонда Московской области 23 апреля возгораний не зарегистрировано. С 24 по 26 апреля в регионе прогнозируется I класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

По данным ведомства, 24, 25 и 26 апреля на всей территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности. Это минимальный уровень, при котором риск возникновения природных пожаров остается низким.

В ближайшие дни синоптики прогнозируют температуру воздуха днем от плюс 5 до плюс 11 градусов, ночью — от минус 3 до плюс 6 градусов. Ожидается переменная облачность, сильный порывистый ветер, возможны дожди, мокрый снег и снег.

В случае обнаружения возгорания жителей просят незамедлительно сообщать об этом по телефону горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

Больше новостей — в MAX-канале https://max.ru/id5024129468_gos

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.