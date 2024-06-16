Человеческие останки обнаружили около СНТ в Новой Москве

Скелетированные останки человека нашли в лесу вблизи одного из СНТ в Новой Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Страшную находку обнаружили в селе Покровское поселения Вороновское в ТиНАО.

Прокуратура Троицкого и Новомосковского округов Москвы взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки, которая начата по данному факту.

Ранее части скелета нашли при проведении работ под Крымским мостом в Москве. Предварительно, останки человеческие.