Человеческие останки обнаружили около СНТ в Новой Москве
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Скелетированные останки человека нашли в лесу вблизи одного из СНТ в Новой Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Страшную находку обнаружили в селе Покровское поселения Вороновское в ТиНАО.
Прокуратура Троицкого и Новомосковского округов Москвы взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки, которая начата по данному факту.
Ранее части скелета нашли при проведении работ под Крымским мостом в Москве. Предварительно, останки человеческие.