Части скелета нашли при проведении работ под Крымским мостом в Москве
При проведении строительных работ на набережной под Крымским мостом были обнаружены части скелета, сообщает РИА Новости.
Как заявил источник в правоохранительных органах, речь идет о нескольких скелетированных останках. Предварительно, они человеческие.
По факту такой находки началась проверка. В рамках нее состоится и судебно-медицинская экспертиза.
В апреле человеческий скелет нашли в лесу около поселка Кокошкино в Новой Москве.