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Части скелета нашли при проведении работ под Крымским мостом в Москве

При проведении строительных работ на набережной под Крымским мостом были обнаружены части скелета, сообщает РИА Новости.

Как заявил источник в правоохранительных органах, речь идет о нескольких скелетированных останках. Предварительно, они человеческие.

По факту такой находки началась проверка. В рамках нее состоится и судебно-медицинская экспертиза.

В апреле человеческий скелет нашли в лесу около поселка Кокошкино в Новой Москве.