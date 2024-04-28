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Человеческий скелет нашли в лесу в Новой Москве

В лесу около поселка Кокошкино в Новой Москве обнаружен человеческий скелет, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Чтобы установить причины смерти человека, специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу.

Прокуратура Троицкого и Новомосковского округов Москвы взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки, которая начата по данному факту.

Ранее скелет человека нашли в квартире на Дубнинской улице в столице. На месте работали следователи.