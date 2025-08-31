Частный легкомоторный самолет разбился в Тамбовской области, пилот погиб

сегодня в 05:32

В районе населенного пункта Граждановка (Бондарский муниципальный округ Тамбовской области) произошла авиакатастрофа, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Частный легкомоторный самолет СП-30 с регистрационным номером RA-0142А столкнулся с землей. На борту находился только пилот, который погиб на месте.

Расследованием инцидента займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) при участии Центрального межрегионального территориального управления Росавиации. Процесс будет проводиться в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий (ПРАПИ-98), утвержденными постановлением Правительства РФ. Основная цель — установление причин катастрофы и разработка мер по предотвращению подобных случаев в будущем.

Тип самолета СП-30 относится к категории легкомоторных воздушных судов, часто используемых для частных и тренировочных полетов. Предыдущие инциденты с подобными моделями, как правило, были связаны с человеческим фактором, техническими неисправностями или сложными метеоусловиями.

Окончательные выводы будут сделаны после анализа данных бортовых самописцев и экспертизы обломков.