Части устройства для убийства генерала Кириллова доставили как стройматериалы

Составные элементы СВУ, которым взорвали начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова, доставлялись в страну частями из Польши под видом стройматериалов, сообщает ТАСС .

Как отметил источник, координаторы убийства организовали через посылки из Варшавы в российскую столицу составных частей взрывного устройства под видом разных строительных принадлежностей. В одной из 10 арендованных преступниками квартир Ахмаджон Курбонов* собрал СВУ.

Басманный суд Москвы заочно арестовал двух координаторов, которые занимались доставкой составных частей СВУ в Москву — Андрея Гедзика* и Саидакбара Гуломова* — и куратора теракта против военного Миржалола Одилова*. Террористы находятся в международном розыске. Уголовное дело против указанных лиц было выделено в отдельное производство.

17 декабря 2024 года исполнитель Ахмаджон Курбонов*дистанционно привел в действие взрывное устройство, установленное на самокате. Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли на месте. Соучастники Батухан Точиев* и Рамазан Падиев* по указанию иностранного куратора арендовали для Курбонова* убежище в Подмосковье. Падиев* лично оплатил хостел и передал ключи Курбонову*. Также в деле фигурирует Роберт Сафарян*.

*включены в список террористов и экстремистов РФ.

