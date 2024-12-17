Часть жителей Севастополя оставались без газа

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Жители более двадцати улиц Севастополя оставались без газа из-за технической поломки оборудования, заявил губернатор Михаил Развозжаев.

Происшествие случилось на Северной стороне города. На газопроводе высокого давления, подающего природный газ абонентам, произошел технологический инцидент.

Газоснабжение было остановлено на полтора часа.

«Руководство ГУП „Севастопольгаза“ оперативно провели аварийно-восстановительные работы на сетях высокого давления и максимально быстро восстановили подачу газа в жилые дома», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Сейчас топливо подается в штатном режиме.