Все больше солдат Зеленского сдаются в плен в Курской области

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что в Курской области российские войска берут в плен все больше украинских боевиков. Некоторые солдаты украинского лидера Владимира Зеленского добровольно сдаются в плен, сообщает kp.ru .

«Наши подразделения продолжают брать пленных на данном участке, часть из них сдаются добровольно. Рассказывают они интересные вещи», — поделился Алаудинов.

Генерал-майор призвал украинских военнослужащих, которые все еще сражаются в Курской области, взять пример с других солдат ВСУ. Они выбрали путь, который позволит спасти свои жизни.

Ранее Алаудинов вспомнил момент, когда Зеленский, тогда еще комик, в 2014 году искренне плакал и приносил извинения у главы Чечни Рамзана Кадырова. В одном из своих выступлений он использовал материалы с участием Кадырова, но вскоре осознал, что допустил ошибку, и стал умолять о прощении.